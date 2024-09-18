Эксперт заявил о "повальном дезертирстве" у ВСУ под Кременной

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает неподготовленных мобилизованных солдат под Кременную Луганской Народной Республики, которые "повально дезертируют".

Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Украинское командование продолжает использовать своих граждан в качестве пушечного мяса. Так, в районы населенных пунктов Петровское, Макеевка, Невское, Терны и Серебрянка отмечено прибытие военнослужащих из числа мобилизованных граждан для восполнения потерь подразделений, выполняющих задачи в данных районах. <…> Многие из прибывших не проходили должной первоначальной подготовки, практически все не имеют боевого опыта. Все эти факты приводят к увеличению безвозвратных и санитарных потерь, а также к повальному дезертирству", - сказал он со ссылкой на собственные источники.

У ВСУ заметили проблемы на двух ключевых направлениях

Собеседник агентства уточнил, что большая часть мобилизованных солдат ВСУ не имеют военно-учетной специальности, а запись в военном билете "делается уже по факту назначения на вакантные должности".