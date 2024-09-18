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Эксперт заявил о "повальном дезертирстве" у ВСУ под Кременной

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает неподготовленных мобилизованных солдат под Кременную Луганской Народной Республики, которые "повально дезертируют".

Эксперт заявил о "повальном дезертирстве" у ВСУ под Кременной
© РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Украинское командование продолжает использовать своих граждан в качестве пушечного мяса. Так, в районы населенных пунктов Петровское, Макеевка, Невское, Терны и Серебрянка отмечено прибытие военнослужащих из числа мобилизованных граждан для восполнения потерь подразделений, выполняющих задачи в данных районах. <…> Многие из прибывших не проходили должной первоначальной подготовки, практически все не имеют боевого опыта. Все эти факты приводят к увеличению безвозвратных и санитарных потерь, а также к повальному дезертирству", - сказал он со ссылкой на собственные источники.

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Собеседник агентства уточнил, что большая часть мобилизованных солдат ВСУ не имеют военно-учетной специальности, а запись в военном билете "делается уже по факту назначения на вакантные должности".

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