Украина пыталась ударить дронами по двум регионам России

В ночь на четверг, 19 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по двум регионам России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили три беспилотника. Два дрона перехватили над Курской областью, еще один — над Белгородской.

Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там не привели других подробностей о попытках ударов.