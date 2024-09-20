Алаудинов назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине

Судьба специальной военной операции (СВО) решится в 2024 году, либо может перейти в другую стадию. Об этом в своем Telegram-канале заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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Продолжение СВО Алаудинов связал с вероятным использованием российской армией всех доступных видов вооружения.

«Вряд ли США и Европа готовы к этому развитию событий», — заявил Алаудинов.

В Минобороны сообщили о тяжелом положении ВСУ в Курской области

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о вылазках иностранных наемников в Курскую область.

16 сентября командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что бойцы частных военных компаний из США и Британии, участвовавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаке на Курскую область, спустя неделю покинули регион. Российский помощник гранатометчика с позывным «Рик» отмечал, что эвакуировали иностранцев на «хорошей технике».

Ранее поляков обвинили в мародерстве в Курской области.