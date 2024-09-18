ПВО армии Израиля перехватила два ракетных снаряда на севере страны

Силы ПВО Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили по меньшей мере два ракетных снаряда на севере страны близ границы с Ливаном. Об этом сообщил портал Ynet.

В результате ракетной атаки в городе Тверия была объявлена воздушная тревога. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом множества заложников.

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В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.