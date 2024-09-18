Морпехи рассказали о подготовке к штурму Борок в Курской области

Представитель 810-й бригады морской пехоты с позывным Боцман рассказал, что перед взятием населенного пункта Борки предшествовало проведение глубокой разведки и выявление огневых точек ВСУ. Видео с его комментарием есть в распоряжении ТАСС.

«Взятию Борок предшествовало тщательное проведение всех видов разведки, выявление огневых точек противника. Потом мы нанесли огневое поражение, уничтожили часть долговременных огневых точек вместе с противником. <…> Но мы были готовы, если бы он попробовал пойти, но он практически не использовал [вооружение]. Была попытка всего один раз прорваться бронеавтомобилем, высадить десант. Соответственно, исход был ясен и для „Казака“ (боевая бронированная машина — прим. ТАСС), и для десанта, и для нас тоже», — сказал Боцман.

Он уточнил, что бронеавтомобиль был уничтожен за 32 секунды. Также Боцман отметил, что украинские военные, когда видят, что на позиции уже находятся подразделения ВС РФ, наносят огневое поражение артиллерией уже по своим позициям вместе со своими же людьми.

«Командование ВСУ очень любит обманывать своих людей для того, чтобы они шли в атаки, потому что по данным получаемым от всех видов разведки, ведущейся нами непрерывно, у них тут случаи массовых отказов. Противник отказывается стрелять в нашу сторону, чтобы себя не обозначить и не получить огневое поражение. Противник отказывается выдвигаться на позиции», — отметил он.

Другой боец с позывным Катран рассказал, что его группе удалось обойти противника с южной стороны, из-за чего ВСУ не понимали, где и какие подразделения ВС РФ находятся. Кроме того, военнослужащий с позывным Гефест рассказал, что украинские военные также активно применяют дроны.