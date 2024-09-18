Российские военные сбили ракету Storm Shadow с помощью ЗРК «Тор-М2»

Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» российской группировки войск «Центр» сбили ракету Storm Shadow в зоне спецоперации.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, при появлении целей зенитчики взяли их на сопровождение и после подтверждения произвели их уничтожение.

«Оперативная работа расчёта ЗРК позволила предотвратить возможные угрозы», — заявили в министерстве.

Также ВС России на Южно-Донецком направлении подорвали мост, по которому шли резервы ВСУ.