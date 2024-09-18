Al Jazeera: двое палестинцев погибли из-за израильской атаки на сектор Газа

По меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили ранения в результате ночных израильских атак на сектор Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильская армия нанесла удар по жилому дому в районе Аль-Зайтун города Газа. Кроме того, ночью израильские военные самолеты нанесли удар по южным и восточным пригородам Рафаха, расположенного на юге палестинского анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинской радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.