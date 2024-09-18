Подполье: в Николаевской области зафиксированы два удара
Два удара зафиксированы в Николаевской области Украины, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Николаев, «прилёты» в области. Пока два, один недалеко от Вознесенска, второй тоже, где-то между Снигирёвкой и Березнеговатым», — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее в Николаевской области раздались взрывы.
Кроме того, в подполье сообщили, что в Киевской области были поражены живая сила и техника на «тайном» складе.