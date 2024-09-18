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Подполье: в Николаевской области зафиксированы два удара

Два удара зафиксированы в Николаевской области Украины, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Подполье: в Николаевской области зафиксированы два удара
© ТАСС
«Николаев, «прилёты» в области. Пока два, один недалеко от Вознесенска, второй тоже, где-то между Снигирёвкой и Березнеговатым», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее в Николаевской области раздались взрывы.

Кроме того, в подполье сообщили, что в Киевской области были поражены живая сила и техника на «тайном» складе.

Военные новости
Сергей Лебедев
Вознесенск
Украина