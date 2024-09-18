Минобороны сообщило об уничтожении замаскированных опорных пунктов ВСУ

Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На одном из направлений разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные взводные опорные пункты с личным составом и скоплением бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", - сообщили там.

После стрельбы артиллеристы сменили огневые позиции на запасные для восстановления боекомплекта и исключения нанесения ответного огня. Как рассказали в министерстве, боевые задачи выполняются расчетами круглосуточно. Самоходные установки находятся в постоянном движении, что дезориентирует противника, "заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек".