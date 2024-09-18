Северная Корея осуществила запуск еще одной ракеты

КНДР осуществила запуск второй ракеты. Об этом сообщество агентство Kyodo, ссылаясь на береговую охрану Японии. По его информации, ракета, по всей видимости, уже упала в море. Незадолго до этого радиовещательная корпорация NHK сообщила, что Северная Корея запустила в сторону Японии, предположительно, баллистическую ракету.

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По данным японских чиновников, эта ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. В мае КНДР провела опытный запуск тактической баллистической ракеты с новой самоуправляемой навигационной системой. Испытания, при которых присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прошли 17 мая.

Северокорейские военные запустили несколько ракет малой дальности из окрестностей города Вонсан. Они пролетели примерно 300 км и упали в Японское море. В апреле Ким Чен Ын рассказал, что Северная Корея перевела все тактические, стратегические и операционные ракеты различной дальности на твердотопливные двигатели. При этом была выполнена задача по созданию возможностей для оснащения ракет ядерными и управляемыми боеголовками.