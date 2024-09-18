Над Тульской областью уничтожили БПЛА

Дежурные средства Министерства обороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Тульской областью. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства региональной безопасности.

"В ночь на 18 сентября дежурными средствами Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.