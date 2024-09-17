Российский боец рассказал о ночи гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

После удара украинского дрона «Баба Яга» частный дом, где находились военные Дмитрий Лысаковский («Гудвин») и Сергей Грицая («Эрнест»), а также их сослуживцы, загорелся. Об этом во вторник, 17 сентября, рассказал российский солдат с позывным «Кратос».

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По его словам, всего в одном месте ночевали семь человек. Одни спали в доме, другие — в подвале.

— В это время в подвале находились «Эрнест», «Псих», и двоих я не знаю. Дежурил, помню, «Гудвин». Где он дежурил, в то место пришелся прилет, — сказал «Кратос».

Утверждается, что бойцы до последнего момента ждали в полыхающем доме, пока ситуация не стала поспокойнее. Позже солдаты якобы подошли к подвалу, который завалило после удара, передает слова военного Telegram-канал «Соловьев».

О смерти «Гудвина» стало известно 13 сентября. Как сообщил пророссийский активист Владимир Грубник, военный хорошо понимал, что идет на верную смерть. Активист вместе с другими неравнодушными пытался «без скандалов и огласки» решить вопрос о возвращении Лысаковского с вылазки, однако спустя четыре дня стало известно о смерти «Гудвина». При этом «Эрнест» также был на той вылазке.