Стало известно, кем пополнят ВС РФ после указа Путина

Вооруженные силы России увеличат свою численность за счет набора новых военнослужащих по контракту, а также за счет призванных на срочную службу, рассказал NEWS.ru капитан 3-го ранга в запасе Максим Климов. По его словам, мобилизация — крайняя мера, на которую власти могут решиться только в случае серьезных проблем у армии.

В вопросе пополнения армии будут использовать, прежде всего, контрактников и срочников — в рамках расширения призыва. Он стоит довольно остро. Призывать резервистов или тем более проводить мобилизационные мероприятия будут лишь в случае резкого ухудшения обстановки, — заявил Климов.

По его словам, приказ появился из-за того, что боевые действия продолжатся и необходимо пополнение некоторых соединений армии. Эксперт отметил, что пополнение направят в первую очередь в пехотные и мотострелковые войска. Он подчеркнул, что часть из них перекроют границы с недружественными странами, а другие отправятся в зону боевых действий.

Нынешнее увеличение вооруженных сил менее, чем на 200 тысяч человек нельзя назвать масштабным. Для нашего оборонно-промышленного комплекса представляют сложности другие вопросы. К примеру, есть острая ситуация со средствами связи как по их численности, как и по причине их прослушки противником, — сказал Климов.

Ранее председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что мобилизация для увеличения численности армии России не требуется. Он подчеркнул, что войска будут пополняться за счет контрактников.

Путин увеличил численность Вооруженных сил России

До этого президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии с 2 млн 200 тысяч до 2 млн 389 тысяч человек. Документ вступит в силу с 1 декабря 2024 года.