ВСУ передислоцируют силы из Курской области в Донбасс

ВСУ перебрасывают часть подразделений, развернутых в Курской области, на донецкое направление из-за успеха ВС РФ на данном участке. Об этом сообщили американские СМИ.

«[Главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский вынужден начать переброску некоторых подразделений из-под Курска для укрепления обороны под Донецком», — заявили в Politico.

По данным издания, такое решение командования связано с большими потерями, которые украинская армия терпит на донецком направлении.