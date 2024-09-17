Хаотичные действия по переброске подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на другие направления фиксируют в Запорожской области, что говорит об острой нехватке личного состава и техники у противника. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"С запорожского фронта ту же аэромобильную бригаду использовали для курской авантюры, перебрасывая силы на границу с Курской областью, на Сумщину. А после этого часть выводили обратно на покровское направление в ДНР. Мне кажется, Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - прим. ТАСС) пытается затыкать дыры переброской, и потому эта переброска становится все более фрагментарная, хаотичная, не всегда логичная", - сказал Рогов.

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По его словам, совершать поспешные действия на линии боевого соприкосновения киевский режим также вынуждает новость об увеличении штатной численности личного состава в Вооруженных силах РФ, решение о котором ранее принял президент России Владимир Путин.