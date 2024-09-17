Экс-главком ВСУ Валерий Залужный был против идеи вторжения в Курскую область, пишет газета Politico со ссылкой на украинских военных чиновников. Они отметили, что военачальник считал это авантюрой. Также против этого выступали и другие генералы, говорится в публикации.

Некоторые из украинских высокопоставленных командующих скептически отнеслись к <...> нападению на Россию, — говорится в статье.

Зеленский назвал цель операции в Курской области

Залужный указывал на то, что в плане нет подробностей, касающихся дальнейших действий после пересечения границы. Президент страны Владимир Зеленский не смог дать четкого ответа на вопросы тогдашнего главкома.

Во вторник, 17 сентября, в Минобороны России сообщили, что ВСУ потеряли за сутки порядка 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники в Курской области. При этом общие потери противника за время боевых действий в приграничье превысили отметку в 14,2 тысяч человек личного состава.

Также сообщалось, что морские пехотинцы из 155-й бригады Тихоокеанского флота смогли обманом вытеснить бойцов ВСУ из села Снагость в Кореневском районе Курской области. Как отечается, они застали врага врасплох, неожиданно появившись на трофейной технике. По словам военного, бойцы атаковали противника на украинском БТР «Казак».