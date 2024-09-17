Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный был против идеи вторжения в Курскую область. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на украинских военных чиновников.

По словам источников, Залужный указывал, что в представленном Владимиром Зеленским плане нападения нет подробностей относительно дальнейших шагов после пересечения границы. Украинский лидер не смог дать четкого ответа на вопросы бывшего главкома и тот считал, что подобные действия — не более чем авантюра.

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Само обсуждение операции проходило в начале 2024 года. После этого Залужного отстранили. Кроме того, незадолго до начала нападения отстранили и командира 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова. Он также выступил против вторжения, заявляя, что бригада окажется в тяжелом положении.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны РФ заявляли, что российским войскам удалось остановить продвижение украинской армии в регионе.