Гражданина Литвы лишили паспорта за участие в СВО

Власти Литвы лишили гражданства литовца Кестутиса Кветкуса, который принимал участие в спецоперации. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на решение литовского МВД.

Ходатайство о лишении Кветкуса литовского гражданства подал департамент миграции. Ведомство выявило, что литовец нарушил местный закон, который запрещает службу в Вооруженных силах других стран. Вместе с тем СМИ сообщают, что у мужчины уже есть российский паспорт.

Ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что литовские граждане, участвующие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), получали для этого разрешение от властей. Она отмечала, что Кветкус присоединился к российским силам без одобрения ведомств, а потому лишится гражданства.

В июле в Литве гражданства лишили шестерых человек, которые получили российские паспорта. В департаменте миграции заявляли, что они обратились за документами, «не имея права на двойное гражданство».