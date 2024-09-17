В районе города Суджа Курской области замечено появление иностранных инструкторов ВСУ, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. News.ru

«Мы фиксируем их появление в районе Суджи... Несколько десятков иностранцев», — подчеркнул он. RT на русском

Также он сообщил, что члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» нанесли удар по месту скопления пехоты Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Он уточнил, что украинские бойцы находились в Суджанском районе. Алаудинов добавил, что также за прошедшие сутки члены специального отряда сбили несколько дронов и пресекли попытку украинских бойцов прорваться к населенному пункту Веселое. Кроме того, им удалось вывести из строя одну артиллерийскую установку и одну машину ВСУ. Газета.Ru