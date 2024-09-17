Вторая по численности в мире: зачем в России увеличивается армия

Штатная численность Вооруженных сил России с 1 декабря вырастет до 2 млн 389 тысяч человек, среди которых будет 1,5 млн военнослужащих. Почему армия увеличивается именно сейчас, разбирался «Рамблер».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил (ВС) РФ. Указ вступит в силу с 1 декабря. Глава государства поручил правительству предусмотреть выделение для Минобороны РФ бюджетных средств, которые требуются для увеличения численности ВС РФ.

Последний раз президент увеличивал штат Вооруженных сил в декабре 2023 года, на 170 тысяч человек. Это может быть связано с тем, что власти и Генштаб пришли к выводу, что нынешняя численность армии не отвечает существующим и грядущим угрозам, пишет «Комсомольская правда».

После нового увеличения армия России выйдет на второе место в мире по численности военнослужащих – после Китая (2,35 млн). Она также станет больше, чем армия Индии (1,4 млн) и США (1,35 млн).

Президент России Владимир Путин увеличил численность Вооруженных сил России, чтобы сформировать новые подразделения для участия в специальной военной операции. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев.

«Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения специальной военной операции, которые на сегодняшний день и в будущем набираются из числа добровольцев, которые подписывают контракт. Давайте без паники и без пафоса», - заявил он.

При этом военкор Александр Коц отметил, что увеличение армии - не мобилизация. Он также считает, что ведется формирование резервных бригад.

«Динамика поступления на контрактную службу такова, что позволяет создавать новую сетку. Надеюсь, в ней будут штатные места служб БПЛА в полках, где их пока нет», - пояснил он.

А военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев в беседе с «Царьградом» обратил внимание на то, что Запад сейчас создает непростую ситуацию у границ России.

«Увеличение войск связано с тем, что агрессивная среда, которую создают западные страны, Америка, Англия, все больше будет создавать неприятное давление на нашу страну по всему периметру», - констатировал он.

Напомним, что частичная мобилизация прошла в России осенью 2022 года. По официальным данным, в армию призвали 300 тысяч человек, состоявших в запасе. После этого Россия перешла исключительно на добровольный принцип комплектования вооруженных сил. В 2023 году было набрано 540 тысяч контрактников. В сентябре 2024 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что в стране продолжает расти число тех, кто хочет заключить контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции.