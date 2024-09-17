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Вторая по численности в мире: зачем в России увеличивается армия

Штатная численность Вооруженных сил России с 1 декабря вырастет до 2 млн 389 тысяч человек, среди которых будет 1,5 млн военнослужащих. Почему армия увеличивается именно сейчас, разбирался «Рамблер».

Вторая по численности в мире: зачем в России увеличивается армия
© РИА Новости

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил (ВС) РФ. Указ вступит в силу с 1 декабря. Глава государства поручил правительству предусмотреть выделение для Минобороны РФ бюджетных средств, которые требуются для увеличения численности ВС РФ.

Последний раз президент увеличивал штат Вооруженных сил в декабре 2023 года, на 170 тысяч человек. Это может быть связано с тем, что власти и Генштаб пришли к выводу, что нынешняя численность армии не отвечает существующим и грядущим угрозам, пишет «Комсомольская правда».

После нового увеличения армия России выйдет на второе место в мире по численности военнослужащих – после Китая (2,35 млн). Она также станет больше, чем армия Индии (1,4 млн) и США (1,35 млн).

Президент России Владимир Путин увеличил численность Вооруженных сил России, чтобы сформировать новые подразделения для участия в специальной военной операции. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев.

«Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения специальной военной операции, которые на сегодняшний день и в будущем набираются из числа добровольцев, которые подписывают контракт. Давайте без паники и без пафоса», - заявил он.

При этом военкор Александр Коц отметил, что увеличение армии - не мобилизация. Он также считает, что ведется формирование резервных бригад.

«Динамика поступления на контрактную службу такова, что позволяет создавать новую сетку. Надеюсь, в ней будут штатные места служб БПЛА в полках, где их пока нет», - пояснил он.

А военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев в беседе с «Царьградом» обратил внимание на то, что Запад сейчас создает непростую ситуацию у границ России.

«Увеличение войск связано с тем, что агрессивная среда, которую создают западные страны, Америка, Англия, все больше будет создавать неприятное давление на нашу страну по всему периметру», - констатировал он.

Напомним, что частичная мобилизация прошла в России осенью 2022 года. По официальным данным, в армию призвали 300 тысяч человек, состоявших в запасе. После этого Россия перешла исключительно на добровольный принцип комплектования вооруженных сил. В 2023 году было набрано 540 тысяч контрактников. В сентябре 2024 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что в стране продолжает расти число тех, кто хочет заключить контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции.