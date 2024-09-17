Десятки инструкторов ВСУ заметили в Судже

В районе города Суджа Курской области замечено появление иностранных инструкторов ВСУ, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о нескольких десятках человек.

Они фиксируются не на передовой, мы фиксируем их появление в районе Суджи. [Там находятся] несколько десятков иностранцев, — сказал Алаудинов.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал обращений от жителей временно занятого ВСУ. Так он ответил на вопрос о приписываемом суджанам видеообращении с просьбой об открытии гуманитарного коридора.