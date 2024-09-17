Ракета "Вихрь" уничтожила танк ВСУ в Курской области на рекордной дистанции

Опубликованы кадры уничтожения украинского танка в Курской области управляемой ракетой "Вихрь" на дистанции более восьми километров.

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Цель была зафиксирована ИК-датчиками системы управления огнем. разведывательно-ударного вертолета Ка-52. Сверхзвуковую противотанковую ракету 9М127-1 тульского производства автоматика направили на цель лучом лазера. Дальность пуска составила порядка 8200 метров.

Стоит отметить высокое качество матрицы тепловизора, интегрированного в систему управления огнем вертолета, и отлично экранированные кабели передачи изображения на терминал штурмана-оператора, пишет канал "Русское оружие".

Тепловизионный канал Ка-52 способен обнаружить вражеский танк с работающим двигателем на дистанции в 20 километров. Идентифицировать его как цель - на расстоянии 8-10 км.