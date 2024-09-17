В Раде заявили, что Сырский проводит "зачистку неугодных" ему генералов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский пытается дискредитировать Силы беспилотных систем (СБС) и их командующего Вадима Сухаревского, а также других генералов. Об этом заявила депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

"Сырский организовал ряд расследований против командующего СБС Вадима Сухаревского, чтобы затем представить СБС как несостоятельные и избавиться от командующего, - написала она в Telegram-канале. - Это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск другими методами". Кроме того, по ее словам, главком переместил еще нескольких "не своих" генералов, окружая себя собственными ставленниками. "Система загружена в генеральские схемы, идет чистка неугодных", - добавила Безуглая.

При этом, заявляет она, "сам Сырский "героически" руководит курской операцией, укрывшись на Харьковщине от неудобных вопросов о коллапсе системы ВСУ", и при этом "недосягаем для звонков".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выделении Сил беспилотных систем в отдельный род войск. Им поставлена задача работать с беспилотными и роботизированными воздушными, морскими и наземными системами.