Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают острый снарядный голод, особенно на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом сообщает украинский военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

"Где будет линия фронта без Покровска (украинское название Красноармейска - прим. ТАСС) и Селидова, а заодно и Угледара? Представляете? Все чаще слышу от командиров разных уровней абсолютно реальную возможность потерять эти города. <...> Почему? Нет людей? Да. Но! У нас нет мин", - написала она в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее словам, об остром дефиците снарядов ей сообщают офицеры ВСУ.

"Как отражать штурмы, например на покровском направлении, <...> когда тебе на бригаду дают на неделю 10 мин калибра 120 мм", - цитирует журналист одного из командиров подразделений.

Военное руководство Украины в последнее время признает, что на подконтрольной Киеву части ДНР ситуация для ВСУ складывается все сложнее. Наиболее тяжелая обстановка для украинских войск на красноармейском направлении. Как сообщили ТАСС в конце августа в силовых структурах ДНР, оборона ВСУ под Красноармейском прорвана, сопротивление практически не оказывается.

По данным Минобороны РФ на 16 сентября, российские подразделения продолжают продвижение в глубину обороны противника, нанося поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Петровка, Щербиновка, Дзержинск, Нелеповка, Димитров, Красноармейск, Гродовка, Гнатовка, Селидово, Лесовка и Украинск ДНР. 17 сентября в силовых структурах ДНР сообщили, что вокруг Красноармейска уничтожены три моста, которые являлись ключевыми стратегическими магистралями и долгие годы делали город важным логистическим узлом ВСУ.