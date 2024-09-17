Военный эксперт назвал истинную причину эвакуации в Курской области

В двух районах Курской области объявили эвакуацию ради спасения стариков, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что чешские РСЗО Vampire бьют далеко за 20 км. Кроме того, напомнил эксперт, у Вооруженных сил Украины остаются неуничтоженные ракетные системы HIMARS.

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Сейчас чешские РСЗО Vampire бьют далеко за 20 км. Видели, что творится в Белгороде? А он дальше, чем приграничные районы Курской области. У ВСУ есть еще неуничтоженные HIMARS, что подвергает риску людей, которые могут покалечиться или погибнуть. ВСУ целенаправленно будут бить, стрелять, вымещать свою злобу. Решение [об эвакуации] правильное, нужно думать о безопасности людей, — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что сами ВСУ в Сумской области также в больших количествах эвакуируют местное население. Эксперт отметил, что там остается зона боевых действий. Он допустил, что некоторые бойцы ВСУ могут объявиться ночью в Курской области, как, по его предположению, российские солдаты появляются в Сумской области.

Я думаю, что в приграничных районах Курской области останутся те, кому положено остаться. Во-первых, для охраны имущества и так далее. И это правильно, когда враг переступил границу. И получилось то, что получилось. Вот освободили мы село вчера. Куда деваться старикам, немощным? Это был кошмар, — заключил Дандыкин.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов ранее сообщил, что в Рыльском и Хомутовском районах будет проведена обязательная эвакуация всех населенных пунктов, расположенных в 15-километровой зоне от границы с Украиной. По его словам, решение было принято на основании оперативной информации об обстановке в регионе.