Боец ВС РФ "Чысан" вынул пулю из груди и продолжил бой за курское село

Военкор Павел Кукушкин рассказал о героическом поступке бойца батальона "Сармат", освобождавшего село в Курской области.

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Доброволец с позывным "Чысан" участвовал в боях за населенный пункт Борки на левом фланге курского направления.

"Попала пуля, в груди застряла. То есть у него была разгрузка с магазинами от автомата. Она прошила магазины насквозь и застряла в груди. Он ее вынул и продолжил воевать. Просто стальные люди в которых пули застревают", - восхитился Павел Кукшкин.

Военкор также отметил, что ВС РФ продолжают наступательную операцию в курском приграничье. На правом фланге освобождено более десяти населенных пунктов. Параллельно российские войска давят на противника с севера.