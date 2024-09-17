В Госдуме объяснили, нужна ли мобилизация для увеличения численности ВС РФ

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил Telegram-каналу SHOT, что мобилизация не нужна для увеличения штатной численности армии РФ. Депутат отметил, что цель по численности будет достигнута за счет контрактников.

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Накануне, 16 сентября, президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до двух миллионов 389 тысяч человек. В это число входит полтора миллиона военнослужащих. Указ президента вступит в силу 1 декабря 2024 года.

В прошлый раз численность российской армии была увеличена в декабре 2023 года. Тогда показатель вырос на 170 тысяч человек, до двух миллионов 209 тысяч.