В Госдуме объяснили, нужна ли мобилизация для увеличения численности ВС РФ
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил Telegram-каналу SHOT, что мобилизация не нужна для увеличения штатной численности армии РФ. Депутат отметил, что цель по численности будет достигнута за счет контрактников.
Накануне, 16 сентября, президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до двух миллионов 389 тысяч человек. В это число входит полтора миллиона военнослужащих. Указ президента вступит в силу 1 декабря 2024 года.
В прошлый раз численность российской армии была увеличена в декабре 2023 года. Тогда показатель вырос на 170 тысяч человек, до двух миллионов 209 тысяч.