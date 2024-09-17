Решение президента РФ Владимира Путина увеличить численность Вооруженных сил вызвано большим количеством угроз и чрезвычайно враждебной обстановкой на западных границах страны. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, по периметру границ России существует большое количество угроз, что требует «принятия соответствующих мер».

«Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах, нестабильностью на восточных рубежах», - заявил Дмитрий Песков, комментируя указ главы государства об увеличении численности Вооруженных сил России.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии до 2 млн 389 тысяч человек, среди которых будет 1,5 млн военнослужащих. Указ вступит в силу с 1 декабря. Глава государства также поручил правительству предусмотреть выделение для Минобороны РФ бюджетных средств, которые требуются для выполнения этого распоряжения.

Благодаря предстоящему увеличению, армия России выйдет на второе место в мире по численности военнослужащих - после Китая (2,35 млн), обогнав при этом армию Индии (1,4 млн) и США (1,35 млн).