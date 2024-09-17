Армия России нанесла массированный удар по объектам на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения спецоперации в Telegram.

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Целями удара были объекты украинской энергетической инфраструктуры, а также базы хранения и районы сосредоточения живой силы и военной техники противника, пояснили в военном ведомстве.

Атака была произведена дальнобойным оружием, стоящим на вооружении Военно-космических сил, а также ракетными войсками и артиллерией, подчеркнули в Минобороны.

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины в Курской области.