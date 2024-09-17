Самолет Bombardier облетел Калининградскую область

Самолет Bombardier Challenger 650 облетел Калининградскую область вдоль границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Аэропорт вылета и пункт направления в сервисе не указываются, как и принадлежность Bombardier к какой-либо стране или компании. Обычно подобные самолеты оборудуют под бизнес-джеты, однако, как писали СМИ, их могут оснащать датчиками для удаленного перехвата сообщений.

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Напомним, что 16 сентября в районе российско-финской границы был замечен американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. Он взлетел с аэродрома на северо-востоке Польши в 11:23 мск. Сам самолет регулярно используется для мониторинга и сбора данных.

В мае 2024 года стратегический бомбардировщик США B-52H Stratofortress демонстративно облетел Калининградскую область, взяв российский регион в петлю. Воздушное судно, которое способно нести ядерное оружие, прошел к северу от границы области, сделал несколько кругов над литовским Каунасом, а после перешел в пространство Польши.