Международный комитет Красного Креста (МККК) готов посетить контролируемые Киевом населенные пункты Курской области при гарантии безопасности с обеих сторон. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель организации Галина Балзамова на просьбу прокомментировать соответствующее приглашение украинских властей.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев пригласил представителей ООН и МККК посетить поселки в Курской области, которые захватили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова провокацией.

«Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности, и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию», — прокомментировала приглашение Балзамова.

Представитель МККК добавила, что организация добивалась доступа в этот район «с самого начала эскалации».

Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение украинской армии было остановлено.