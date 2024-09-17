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МККК ответил на приглашение Украины посетить Курскую область

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов посетить контролируемые Киевом населенные пункты Курской области при гарантии безопасности с обеих сторон. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель организации Галина Балзамова на просьбу прокомментировать соответствующее приглашение украинских властей.

МККК ответил на приглашение Украины посетить Курскую область
© globallookpress.com

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев пригласил представителей ООН и МККК посетить поселки в Курской области, которые захватили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова провокацией.

«Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности, и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию», — прокомментировала приглашение Балзамова.

Представитель МККК добавила, что организация добивалась доступа в этот район «с самого начала эскалации».

Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение украинской армии было остановлено.