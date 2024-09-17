Мини-дрон «Каракурт» включили в экипировку третьего поколения

Новый разведывательный мини-дрон «Каракурт» концерна «Калашников» включен в состав боевой экипировки «Легионер» и проходит апробацию в зоне спецоперации, сообщили в концерне.

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Как говорится в сообщении, концерн «Калашников» включил дрон «Каракурт» в состав боевой экипировки третьего поколения «Легионер», передает ТАСС.

В настоящее время дрон проходит апробацию в зоне спецоперации.

Напомним, в апреле «Калашников» представил новый разведывательный мини-дрон «Каракурт».