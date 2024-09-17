Появились кадры бегства темнокожего наемника ВСУ из-под танка

В Telegram-канале DONTSTOPWAR опубликовали видео, как темнокожий наемник ВСУ вместе с украинским побратимом прячутся от ударов ВС России.

На кадрах бойцы сначала пытаются использовать в качестве укрытия подбитый танк, но вскоре его разносят на части. Вероятно, машину поразил дрон-камикаде.

После этого наемник и солдат ВСУ бегут во всю прыть через поле и прячутся в лесопосадке. Сообщатся, что позже они были уничтожены стрелковым оружием.