Евросоюз обучил 60 тысяч военнослужащих ВСУ с ноября 2022 года

Первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что ЕС подготовил на своей территории примерно 60 тыс. украинских военных с ноября 2022 года. RT на русском

Отмечается, что новой целью Миссии будет обучение еще 15 тыс. украинских военных "до конца зимы", в результате чего число военных ВСУ, прошедших тренировку в ЕС, достигнет 75 тыс. человек. ТАСС

Ранее Домбровскис сообщил, что Евросоюз направил на закупку оружия для Украины 1,4 миллиарда евро, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. Lenta.ru