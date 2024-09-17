Военная разведка Украины нанесла удар по базе РФ в Сирии в районе Алеппо. Об этом сообщил политолог Сергей Марков.

«Военная разведка Украины атаковала военную базу России в Сирии под Алеппо», — написал Марков в своем telegram-канале, его сообщение передают argumenti.ru.

Он уточняет, что ГУР Украины находится под руководством разведывательного управления Минобороны США. Полтилог заявил, что конфликт по американской инициативе начинает «расползаться» и на другие страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не ведут публичные обсуждения потенциальных целей для ударов дальнобойными ракетами в западных странах в рамках ответа на усиление конфликта в Украине со стороны США. По его словам, в России множество специалистов и экспертов уже активно высказываются по этому вопросу.