Морпехи ВС РФ обманом вытеснили ВСУ из курского села

Морпехи 155-й бригады ТОФ вытеснили ВСУ из курского села Снагость на затрофеенной технике украинских военных. Газета.Ru

Перед военнослужащими стояла задача забросить штурмовую группу в поселок Снагость. Для этого за морпехами шли штурмовики на багги — задача пехотинцев была их прикрыть. Lenta.ru

«Был расчет на то, что это будет неожиданно, потому что техника их. Выломали забор, мы залетели, забросили штурмовую группу, помогли им своим крупнокалиберным пулеметом», — рассказал морпех Филипп Прокудин. RT на русском