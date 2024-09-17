Алаудинов сообщил о «покрошенной» пехоте ВСУ под Суджей

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что его бойцы уничтожили большое количество пехоты ВСУ на суджанском направлении в Курской области. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Алаудинов заявил, что украинская пехота пыталась закрепиться на нескольких участках суджанского направления. Также спецназ «Ахмат» уничтожил в этой местности несколько украинских дронов и самоходных артиллерийских установок.

«Покрошили пехоту, которая пыталась... закрепиться на нескольких участках... У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего», - подчеркнул Алаудинов.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено.

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Алаудинов сообщал, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены.