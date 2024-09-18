Минобороны заявило об уничтожении живой силы и техники ВСУ в курском приграничье

Истребитель-бомбардировщик Су-34 модернизированными авиационными бомбами уничтожил живую силу и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении.

Минобороны сообщило об уничтожении замаскированных опорных пунктов ВСУ

В Минобороны РФ отметили, что удар наносился по разведанным целям модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).