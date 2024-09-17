БМП-3 и штурмовые подразделения сорвали ротацию противника под Купянском

Экипажи БМП-3 группировки войск «Запад» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Военные из разведывательного подразделения с использованием БПЛА вычислили, откуда ведет огонь противник. В течение нескольких минут экипажи БМП-3 выехали на огневые позиции и ударили по подразделению ВСУ.

Бронегруппы из БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении активных действий наших штурмовых подразделений, сорвали ротацию боевиков ВСУ на своих позициях, — заявили в Минобороны.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские подразделения пресекли попытки Вооруженных сил Украины провести ротацию и усиление передовых позиций в районах семи населенных пунктов в зоне СВО. По его словам, боевую задачу удалось выполнить у Водяного, Пречистовки, Новоукраинки, Новодонецкого, Новополя, Сторожевого и Луговского.

Артиллерийским огнем и тяжелыми огнеметными системами подразделения ВС РФ также нанесли поражение скоплениям живой силы противника. Под удар попала 72-я механизированная бригада ВСУ и бойцы теробороны в районах Угледара, Великой Новоселки, Нескучного, Зализничного и Гуляйполя.