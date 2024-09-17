СМИ раскрыли данные о связях Киева и террористов из Сирии

Украинские власти ведут обучение сирийских боевиков новым технологиям производства БПЛА, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии. Об этом заявил РИА Новости сирийский осведомленный источник.

По его словам, украинцами ведется обучение террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Сирии, которое координируют США. В частности, группа сотрудников украинских спецслужб приезжала около месяца назад в Идлиб для планирования ударов по российским силам.

«Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил», - пояснил источник издания.

При этом уже появилась информация о том, что в Сирии находятся 250 украинских военных инструкторов. Они начали обучать террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»* производству и модернизации беспилотников.

Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на свои источники сообщила, что руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) находится в постоянном контакте с руководством сирийской террористической группировки по вопросу вербовки боевиков для участия в украинском конфликте. И в первую очередь вербуют выходцев с постсоветского пространства.

*террористическая группировка, запрещена в России.