Потери ВСУ за всё время проведения специальной военной операции якобы составляют около 80 тысяч человек убитыми и 400 тысяч человек ранеными. Об этом сообщает разведка западных стран.

При этом, настоящие цифры могут быть сильно выше, но точно подсчитать трудно, так как Киев не хочет публиковать точные данные, пишут американские СМИ со ссылкой на собственные источники.

В публикации газеты The Wall Street Journal отмечается, что спецоперация сказалась на демографических показателях Украины. Научный сотрудник Института демографии и социсследований Украины Александр Гладун сообщает, что в связи с масштабной мобилизацией и эмиграцией население страны уменьшилось с 42 миллионов до 29. При этом отмечается, что точные цифры станут известны только после завершения конфликта и возвращения к мирной жизни, когда у Киева будет возможность узнать точное число эмигрантов.

Минобороны озвучило потери ВСУ в Курской области с момента вторжения

Ранее сообщалось, что в Сирию прибыли специалисты ВСУ для обучения террористов созданию БПЛА. Ранее стало известно, что ВСУ начали уничтожать мосты через реку Сейм в Курской области.