В России подготовили полигон к ядерным испытаниям

Российский полигон на архипелаге Новая Земля готов к ядерным испытаниям, если поступит команда. Подробности об этом рассказал начальник полигона Андрей Синицын.

«Полигон готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности. Готова лабораторно-испытательная база. Готов персонал. Если поступит команда, мы в любой момент начнем испытания», – заявил начальник.

По информации Синицына, полигон регулярно проводит тренировки по отражению возможных атак. Также на дежурство каждый день заступают посты воздушного наблюдения, мобильные группы подавления БПЛА и комплексы РЭБ.

Начальник добавил, что полигон готов к отражению атак диверсионно-разведывательных групп и проведению тренировок по их отражению, передает «Коммерсантъ».

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