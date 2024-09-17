Алаудинов рассказал об уничтожении пехоты ВСУ в Курской области

Спецназ "Ахмат" уничтожил большое число пехоты ВСУ на нескольких участках фронта в Курской области, сообщил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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"Покрошили пехоту, которая пыталась закрепиться на нескольких участках", - сказал он.

Кроме того, было сбито несколько беспилотников, уничтожена САУ.

По его словам, со стороны противника фиксируется появление иностранных наемников.

Алаудинов также сообщил о попытках ВСУ прорваться в направлении села Веселое и навести понтонный мост, в результате противни понес потери. Село Веселое находится в Глушковском районе в 3,5 километра от российско-украинской границы и в 124 километрах к юго-западу от Курска.

Ранее он говорил, что за последний месяц в Курской области бойцы "Ахмата" взяли в плен 20 солдат ВСУ. При этом, по его словам, российским военным удается вывести с передовой одного-двух из десяти сдавшихся в плен украинских солдат из-за плотного огня ВСУ по своим.