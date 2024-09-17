Мобилизация: последние новости на сегодня 17 сентября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 сентября 2024, в материале «Рамблера».

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Саратовская компания передала бойцам на СВО генераторы и постельное белье

Компания из Саратовской области передала для бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, гуманитарный груз, в том числе три генератора, сообщает РИА Новости.

Значительной частью посылки стали также матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца и подушки.

В ближайшее время груз отправится бойцам.

Автомобили, мотоциклы и средства связи направили бойцам СВО из Марий Эл

Восемь автомобилей, мотоциклы и средства связи направили из Марий Эл в зону проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Юрия Зайцева.

По его словам, подготовлено восемь автомобилей, мотоциклы, техника, средства связи, снаряжение и медикаменты.

Отдельно направили продукты, вещи и средства гигиены жителям Курской и Белгородской областей в пункты временного размещения.

Российские мусульмане доставили в Донбасс более 60 тонн гумпомощи

Более 60 тонн гуманитарной помощи доставили мусульманские организации России в Донецк, Луганск, Горловку, Енакиево и другие города ДНР и ЛНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя московской организации мусульман «Милости» Марата Алимова.

По его словам, это продукты питания, теплые вещи, генераторы, питьевая вода, медикаменты.

Общий сбор помощи составил 65 тонн — это несколько фур. Российские мусульмане также привезли несколько сотен экземпляров Корана, молитвенники, коврики для молитв.