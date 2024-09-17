Российский военный рассказал о попавших в «огневой мешок» в Курской области солдатах ВСУ

При вторжении в Курскую область часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение. Об этом рассказал командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе российской группировки войск «Север» в разговоре с РИА Новости.

© РИА Новости / Евгений Биятов

Он отметил, что украинские войска, рассчитывая на блицкриг, перебросили резервы в регион, однако потерпели неудачу. По словам собеседника агентства, в ходе контрнаступления российских военных ВСУ оказались в «огневом мешке» и до сих пор в нем находятся.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками.10 сентября стало известно, что Россия начала масштабное контрнаступление в Курской области. По последним данным, в регионе освободили 10 населенных пунктов.

Сообщалось, что в ближайшее время российские войска намерены отрезать части основной линии ВСУ — от Коренева до Суджи — от снабжения.