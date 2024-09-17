Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 сентября 2024 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Артиллерия сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр

Дальнобойная артиллерия России нанесла удары по скоплениям личного состава противника на правом берегу Днепра, сообщает РИА Новости.

Артиллеристы произвели несколько залпов, после чего расчет разведывательного дрона, наблюдавшего за сектором, где была обнаружена цель, подтвердил ее полное уничтожение.

Это позволило не дать Вооруженным силам Украины собрать силы для форсирования водной преграды.

Зенитчики уничтожили под Авдеевкой боевой гексакоптер ВСУ

Российские подразделения ПВО уничтожили боевой гексакоптер Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

Это произошло на авдеевском направлении. В борьбе с низколетящими воздушными целями используются 23-миллиметровые зенитные установки ЗУ-23-2, пулеметы и автоматы Калашникова, а также гладкоствольные ружья различных калибров.

Для уничтожения беспилотников самолетного типа используются переносные зенитные ракетные комплексы «Верба».

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в курском приграничье

Экипаж российской армейской авиации на вертолете Ми-28Н нанес удар в приграничном районе Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Были уничтожены живая сила противника и бронированная техника. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям.

После применения авиационных средств поражения, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.