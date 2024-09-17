Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут восполнить запасы истребителей советского производства Су-27. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

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По данным СМИ, Су-27 не экспортировали в страны Варшавского договора, поэтому Запад не сможет поставлять эти самолеты Киеву.

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Истребители Су-27 и МиГ-29 создавались в качестве ответа на американские самолеты F-15 и F-16. В ходе испытаний советских моделей на Западе выяснили, что Су-27 и МиГ-29 во многом превосходят американские истребители, пишет издание.

Об уничтожении украинских самолетов Су-27, а также МиГ-29 стало известно в воскресенье, 15 сентября. Также зафиксированы перехваты реактивного снаряда системы HIMARS, четырех управляемых авиабомб Hammer и 55 беспилотных летательных аппаратов.

За сутки российские военные уничтожили железнодорожный состав с иностранным вооружением и склад с ракетами и артиллерией, принадлежащие украинским войскам.

Ранее бойцы Вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по месту расположения иностранных наемников в рядах ВСУ в Константиновке. В результате атаки погибли 50 французских наемников.