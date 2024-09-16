9 украинских дронов сбили над Брянской и Курской областями

Минобороны России сообщило, что системы ПВО сбили 8 беспилотников ВСУ самолетного типа в небе над Брянской областью, а также еще один над Курской.

В военном ведомстве уточнили, что атака была отражена в период с 21:55 по 22:25 по мск.

«В период с 21:55 по 22:25 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской», — сообщили в Минобороны.

Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате атаки никто не пострадал. Информация о возможных разрушениях также не поступала.

Отметим, что в 16:45 по мск российские силы ПВО также сбили один беспилотник ВСУ самолетного типа в небе над Курской областью.