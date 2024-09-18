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Над Брянской областью сбили еще три украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Брянской области.

Над Брянской областью сбили еще три украинских БПЛА
© РИА Новости

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Еще три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены", - написал он.

Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки не было, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщал об уничтожении 10 беспилотников над Брянской областью.

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