Над Брянской областью сбили еще три украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Брянской области.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Еще три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены", - написал он.

Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки не было, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщал об уничтожении 10 беспилотников над Брянской областью.