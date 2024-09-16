В Минобороны Германии рассказали, когда Украина получит часть обещанных PzH 2000

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал о том, когда Берлин отправит Украине часть обещанных самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Писториуса, ВСУ получит 6 установок в ближайшие два месяца. При этом ранее он заявил, что Германия отправит на Украину 12 единиц PzH 2000.

«Шесть из них, я думаю, будут поставлены уже в течение ближайших восьми недель», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Канада собирается отправить Украине пистолеты времен Второй мировой войны, которые планировалось утилизировать.